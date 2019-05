Georgia popravila muže (52) „koňskou dávkou“ pentobarbitalu: Před smrtí si dal oříškovou zmrzlinu

Americký stát Georgia v noci na pátek popravil vězně roku 2019. Američan Scotty Garnell Morrow (52) byl odsouzen k trestu smrti za to, že téměř před 25 lety zastřelil před očima jejího pětiletého syna svou bývalou přítelkyni a její kamarádku. Třetí ženu se zabít pokusil.

Americký vrah Scotty Garnell Morrow byl podle komuniké úřadu generálního prokurátora ve státu Georgia popraven ve věznici v Jacksonu smrtící injekcí s barbiturátem pentobarbital, který se v USA ve vyšších dávkách používá i k asistované sebevraždě. Za mrtvého byl prohlášen ve čtvrtek 21:38 místního času.

Morrow byl odsouzen za to, že v prosinci 1994 zastřelil svou bývalou přítelkyni v jejím domě v Gainesville, kde se ji nejprve snažil přimět, aby jej přijala zpět. Spolu s bývalou přítelkyní, kterou bil, vláčel za vlasy a střelil do hlavy a zavraždil před očima jejího syna Christophera (5), jednoho z jejích pěti dětí. Dvěma ranami zastřelil i jednu z přítomných kamarádek. Třetí ženu, přítomnou na místě hádky, zasáhl do ramene a se štěstím přežila.

Po několika hodinách jej policie dopadla a přiznal se. Obhájci se pokoušeli obměkčit porotu tím, že byl jako dítě bit a znásilněn, což jej poznamenalo, takže nebyl schopen zvládat své emoce.

Ty prý nezvládl poté, co v hádce uslyšel, že během půlroční známosti posloužil jen jako společník a živitel v době, kdy „skutečný muž“ jeho přítelkyně byl ve vězení. Dva soudy jej nicméně uznaly vinným z úkladné vraždy a verdikt potvrdil i nejvyšší soud ve státu.

Možnosti odvolání vyčerpal letos v únoru, kdy se Nejvyšší soud USA odmítl zabývat jeho případem. Vrah si k poslední večeři objednal hamburger s majonézou, dva chody kuřecího masa, ořechovou zmrzlinu, popcorn, párky a velkou limonádu.

Před popravou se Morrow podle agentury AP omluvil příbuzným svých obětí a vyjádřil naději, že najdou klid a odpustí mu. Omluvil se také vlastní rodině a přátelům.