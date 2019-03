Trumpův fanda zavraždil mafiánského bosse! Poprava Caliho jako vystřižená z Kmotra

Z vraždy podezřelý Anthony Comello už byl postaven před soud, aby mohl být vydán z New Jersey do New Yorku. Je mu teprve 24 let, patří k ultrapravičákům a je fanatickým příznivcem prezidenta Donalda Trumpa (72). U soudu hrdě ukazoval dlaň počmáranou Trumpovými slogany včetně hesla »MAGA«, což je zkratka Make America Great Again (Udělejme Ameriku znovu skvělou).

Gambinové jsou jedním z pěti italsko-amerických mafiánských klanů, jež v New Yorku řádí odnepaměti. Jejich boss Francesco Cali (†53), zvaný »Franky Boy«, byl zastřelen 13. března večer v New Yorku před svým výstavním sídlem na Staten Islandu. Tam mimochodem ve filmu Kmotr bydlel sám Don Vito Corleone...

Farmář roku Vladimír se stal nejspíš obětí mafie: Chtěli jeho pozemky a vydírali ho

Vrah ho desetkrát zasáhl a pro jistotu ještě převálcoval autem. Autem také do jeho domu nejdřív narazil, aby Caliho vylákal z domu, kde v té době byl i s manželkou a dětmi. Podle místních médií šlo o první nájemnou vraždu mafiánského šéfa v New Yorku od roku 1985, kdy si předák konkurenčního klanu objednal smrt tehdejšího bosse Gambinů Paula Castellana. Policie ovšem pracuje i s motivem, že mohlo jít o osobních účty. Proslýchá se, že stavební dělník Comello se zakoukal do Caliho neteře, ale ten byl proti. Pro příbuznou si jako správný Sicilián představoval trošku lepší partii...

Jeden flastr

Cali měl jediný »oficiální « kriminální škraloup, v roce 2008 vyfasoval 16 měsíců za spiknutí za účelem vybírání výpalného. Jeho hoši se jinak soustředí hlavně na obchod s heroinem a opiátovými analgetiky.