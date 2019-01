Vrah zakopal manželku (†21) na zahradě: Rok se za ni vydával! Pak zabil i její rodiče a bratra

Otřesný případ vyvraždění celé rodiny se odehrál ve Spojených státech. Shelby Svensen (25) nejdříve zavraždil svojí ženu Jamie (†21) a rok poté i její rodiče a bratra. Celý rok se za manželku vydával a rodině posílal zprávy z jejího telefonu. Nechybělo mnoho a vražda by mu prošla!

Bylo to před rokem, co se Jamie Ivancic (†21) svěřila své sestře Karmě, že hodlá vzít děti a opustit svého muže. To bylo naposledy, kdy spolu mluvily. Pak už jí od sestry chodily jen smsky a fotky dětí.

Až nedávno vyšla najevo děsivá skutečnost. Jamie byla krátce po jejich hovoru zavražděná a zprávy, které Karma dostávala, psal švagr Shelby! To nebylo zdaleka vše. Než policie objevila tělo Jamie, zatkli Svensena pro podezření z trojnásobné vraždy. Oběťmi byl otec sester Richard (†71), matka Laura (†59) a bratr Nicolas (†25).

Svensena zatkli kriminalisté ve státě Ohio. Vrah se při výslechu přiznal i k vraždě své ženy a 5. ledna na společné zahradě manželů vykopali kriminalisté i její tělo. Karma přišla jeho rukou o celou rodinu.