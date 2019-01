Diskžokej by odsouzen na doživotí za 27 let starou vraždu učitelky (†25). Usvědčil ho test DNA

Necelých 27 let se vyhýbal spravedlnosti. Nakonec jí ale neunikl. DJ Freez alias Raymond Charles Rowe (50) z americké Pensylvánie byl odsouzen na doživotí za vraždu učitelky Christy Mirack (†25), kterou před smrtí navíc znásilnil. Usvědčil ho test DNA. Tím, kdo nevědomky přivedl vyšetřovatele na stopu, byla vrahova vlastní sestra.

Mirack byla znásilněna a zavražděna v roce 1992 ve městě Lancaster ve svém bytě. V té době žil Rowe jen několik kilometrů od ní. Učitelka ze základní školy skončila s rozbitou čelistí předtím, než byla uškrcena. I když policie získala vzorek DNA vraha, nebyl Rowe celé roky vůbec mezi okruhem podezřelých.

„Nikdy jsme ten případ nenechali být, ale vyšetřovatelům došli podezřelí. Nebylo to lehké, ale jedním z důvodů, proč jsme se na něm zasekli, bylo to, jak moc byl znepokojivý," prohlásil podle britského deníku Daily Mail státní zástupce Craig Stedman. Ten si nakonec najal soukromé detektivy, kterým se konečně podařilo najít loni stopu.

Na stopu přivedla detektivy sestra

Raymondova polorodá (poloviční) sestra, která s ním má společného jednoho biologického rodiče, totiž odeslala vzorek svého DNA do populární databáze, aby zjistila více o svém rodokmenu. Její DNA se částečně shodovalo s vrahovým. Detektivové pak tajně zamířili do školy, kde Rowe hrál jako DJ. Sebrali v ní lahev, ze které pil, a jeho vyžvýkanou žvýkačku. To už se nad Rowem stahovala mračna.