Policista na Kroměřížsku přes rok prodával drogy: Soud to „ocenil“ podmínkou

Před Okresním soudem v Kroměříži nebylo v pondělí lehko bývalému policistovi Lukáši Jakubcovi. Čelil obžalobě za prodej pervitinu, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

Drogy Jakubec podle obžaloby prodával v letech 2016 a 2017 na Kroměřížsku a Přerovsku. V přípravném řízení se k trestné činnosti plně doznal, u hlavního líčení však svou výpověď změnil.

Hájil se tím, že chtěl prostřednictvím drog proniknout do kriminálního prostředí a získávat tak informace. Měly mu pomoci v rozkrývání trestné činnosti. Informátorům prý za jejich „služby“ poskytoval pervitin.

„Udělal jsem životní chybu, to je jasné. Chtěl jsem objasňovat trestné činy, chtěl jsem pomáhat lidem. To, že jsem prodával drogy, byla nejhorší věc, co jsem udělal. To, že jsem jako policista selhal, mě nesmírně mrzí,“ řekl Jakubec v závěrečné řeči.

Státní zástupce Martin Malůš navrhoval nepodmíněný trest v délce až pěti let, později návrh změnil na podmínku. „Navrhl jsem alternativní trest z důvodu, že si myslím, že obžalovaný je osobou, která si uvědomila tu trestnou činnost, které se dopustila. Že už byla potrestána tím, že přišla o práci. Díky tomu, co spáchala, strávila měsíc ve vazbě a mám za to, že i s ohledem na jeho současnou situaci, kdy pracuje, má rodinné zázemí, bylo možno uložit podmíněný trest,“ řekl po vynesení rozsudku Malůš.

Okresní soud v Kroměříži Jakubcovi uložil tříletý trest vězení s podmínečným odkladem na pět let. Zároveň Jakubcovi vyslovil desetiletý zákaz činnosti u bezpečnostních sborů. Někdejšímu zaměstnanci obvodního oddělení policie v Bystřici pod Hostýnem hrozilo až deset let vězení, svou vinu částečně doznal. Rozsudek je pravomocný, státní zástupce a obžalovaný se vzdali práva na odvolání.