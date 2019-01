Učitelé se poprali přímo ve škole: Co tomu řekla radnice?

V pražských Hlubočepích bylo veselo. V kuchyni místní jídelny se porvali učitelé. V budově, kde sídlí jak základní škola tak i taneční konzervatoř, se do sebe pustili kantoři dvou znepřátelených škol. Pořádek v této vzdělávací instituci musela zajistit bezpečnostní agentura.

Celá situace kolem rvačky obou zúčastněných je o to horší, že se jedná o dva zástupce vedení. Za základní školu se do souboje pustil zástupce ředitele Jan Horkel. Taneční konzervatoř pak zastupovala ještě „těžší váha“, ředitel Antonín Schneider.

Spor měl přitom vcelku banální původ. Dvě skupiny si nebyly schopny rozdělit společnou jídelnu. Praha 5 kvůli účasti dvou škol v jedné stravovně už dříve rozdělila dobu obědů na dva časy. Ani to ale nepomohlo.

"V jídelně se stalo to, že jsem stál ve dveřích a nechtěl jsem panu Schneiderovi umožnit vstup. Ten se to rozhodl řešit násilím," nabídl svůj podhled na celou situaci Horkel pro TV Nova. S jeho názorem se ale pochopitelně absolutně neztotožnil zástupce z „protějšího rohu“.

"To je úplně absurdní. Do úplně prázdný připravený výdejny stravy nemá smysl, prostě nepustit dva kontejnery s velmi kvalitně uvařeným jídlem za tisíce korun," uvedl svoji verzi ředitel Tanečního centra Praha Antonín Schneider.

Celá situace v pražských Hlubočepích už kulminuje několik let. Spor spočívá především v tom, že městská část potřebuje uvolnit prostory, které si nyní pronajímá taneční škola, aby zde mohla zřídit další část základní školy, která začíná být silně přeplněná. I proto dala Praha 5 už před časem tanečníkům výpověď.

„Soud rozhodl, že výpověď, kterou podala městská část je platná, nicméně Taneční centrum Praha se odvolalo,“ řekla pro Novu radní Renáta Zajíčková.

Taneční škola se brání, že pro své působení už delší dobu hledá nějaké jiné prostory, vzhledem k jejímu zaměření je to ale prý složité. Vyhrocená situace ale už nyní znepokojuje i rodiče žáků, kteří si podle reportáže Novy stěžovali na schůzce s vedením základní školy.

„Co mám teď dělat z pozice rodiče, který má obavu, do jakého prostředí jeho dítě chodí každý den, když se tam dějí takové násilné činy. Já opravdu žádám o to, aby tam byl policajt od rána do večera - pokud tam ty děti jsou,“ řekla jedna z matek.

Městská část Prahy 5 vyřešila celou situaci zapojením bezpečnostní agentury, která je na škole přítomna během vyučování. Rvačkou se začala zabývat policie.

„Situace na ZŠ Pod Žvahovem je nepřijatelná a radnice Prahy 5 nedopustí, aby byli ohroženi žáci a jejich vzdělávání. Tento problém jsme jako nové vedení MČ zdědili po předchozích zastupitelích a intenzivně pracujeme na tom, aby se rodiče o své děti nemuseli bát a aby byla ZŠ rozšířena podle potřeb tamních školáků,“ řekla k situaci pro Blesk Mgr. Renáta Zajíčková (ODS), místostarostka pro Prahu 5.

„Český právní řád bohužel v této chvíli pomáhá spíše protistraně, tedy Tanečnímu centru Praha, kterému dávno vypršela smlouva a přesto se k opuštění objektu nemá,“ dodala politička.