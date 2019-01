Šokující foto! Rozzuřený hroch napadl rybáře: Tlamou ho drtil deset minut!

Okolí jezera Naivasha v Keni je domovem pro téměř 2000 těchto gigantických zvířat. Vypadají mírumilovně, ale nenechte se zmást, když jde o jejich mladé, umí se během vteřiny přeměnit ve smrtící obry.

Fotograf zahlédl rybáře Mathewa Wanjiuku, kterého náhle dvoutunový obr uchopil do čelistí a deset minut se jej snažil rozkousat a vláčet po zemi. Přihlížející naštěstí nezpanikařili a snažili se zvíře vyplašit bušením do kovových plátů. Po 10 minutách slavili úspěch! Zvíře se nakonec vyděsilo, nechalo pohozené a zkrvavené tělo rybáře být a odběhlo do bezpečí.

V Londýně někdo ukradl auto s holčičkou, vůz se našel prázdný

Frederico, který byl celé té hrůze přítomen, se nechal slyšet, že nikdy neviděl nic tak děsuplného a šokujícího. Rybář naštěstí útok přežil a po dvou týdnech v nemocnici byl konečně propuštěn do domácího ošetřování. Mathew nejspíš děkuje bohu, protože když ho zvíře napadlo, myslel si, že je s ním amen. Měl štěstí, že přihlížející okamžitě zareagovali a hlukem se snažili zvíře vyděsit.

Udatný rybář utržil četná zranění, hroch mu poškodil žebra, prokousl ruce... Ale naštěstí žije. K jezeru se bude muset chtě nechtě zase vrátit. Musí totiž vydělávat peníze pro svou rodinu, a jedinou možností obživy pro něj tak nadále zůstává rybolov. Je však šťastný, protože se mu podařilo o vlásek uniknout jisté smrti. V Africe totiž hroši zabijí ročně kolem 500 lidí.