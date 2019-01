Zvrat v případu Terezy v Pákistán: Nový soudce slibuje rychlý konec

Agentura AP uvedla, že v případě usvědčení hrozí české občance až desetileté vězení. České ministerstvo zahraničí tuto zprávu zatím nepotvrdilo a uvedlo, že informace zjišťuje. Během úterního krátkého jednání mladá Češka zopakovala, že se cítí nevinná.

Pákistánští celníci zadrželi ženu z České republiky loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky.