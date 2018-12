Lev na Příbramsku vyděsil kolemjdoucí: Nebezpečná šelma žila v bytě s majitelem

Kočky rády sedávají k oknu a pozorují z něj okolí. Většinou to však nejsou tak velké kočky, že by mohly zabít člověka. Překvapivý pohled se mohl naskytnout obyvatelům Nového Knína. Jeden z jeho obyvatel měl totiž doma půlročního lva. Fotka šelmy koukající z okna se od středy šíří internetem.

„Je to minimálně půlroční kotě,“ řekl televizi Nova chovatel šelem Antonín Hnízdil. „To už je dost velké, aby ublížilo dítěti nebo někomu slabšímu. Mít ho v bytě je doopravdy šílenství,“ dodal. Podle informací televize Nova je přitom Jakub Z. sám otec, takže se nebezpečná šelma pravděpodobně mohla dostat do kontaktu s dítětem. K tragédii nemuselo chybět mnoho.

Místní mají z chování nezodpovědného chovatele strach, obyvatelé dotyčného domu o přítomnosti šelmy věděli. „Kontaktovali jsme obyvatele domu, kteří nám to potvrdili,“ řekl Nově místostarosta Nového Knína Petr Chmelík. „Netušíme, co majitele vedlo k tomu vzít si lva do bytového domu,“ dodal. Ve čtvrtek už šelma v domě nebyla, stejně tak její vlastník.

Jakub Z. má kromě mláděte i dospělého lva, kterého chová na kraji Nového Knína v areálu bývalého mlýna. O chov se zajímá policie a veterinární správa. Podmínky, v jakých lvi žijí, jsou totiž podle všeho nevyhovující. „To, co máme v kompetenci, určitě budeme řešit,“ sdělil televizi Nova Petr Vorlíček z Krajské veterinární správy. „Jsem v kontaktu s dotčenými úřady. Po dobu prošetřování se nebudu k věci vyjadřovat,“ informoval Novu majitel lva Jakub Z.