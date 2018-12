Bouračka sanitky na Bruntálsku: Zemřeli dva lidé

Při nehodě převozové sanitky a osobního auta u obce Nové Heřminovy na Bruntálsku dnes zemřeli dva lidé, další čtyři byli zraněni. Jednoho člověka po resuscitaci přepravil vrtulník do nemocnice.

Prozradili to mluvčí moravskoslezské policie a hasičů Richard Palát a Jakub Kozák. V Česku tak dnes na silnicích zemřeli už čtyři lidé, po jedné oběti měly nehody na Svitavsku a Semilsku.

Havárie na Bruntálsku se stala kolem poledne. "Z dosud nezjištěných příčin měl řidič osobního vozu při průjezdu zatáčkou vyjet do protisměru, kde následně došlo k čelnímu střetu obou vozidel," uvedl Palát.

Dvacetiletý řidič vozu značky Opel a jeho o dva roky mladší spolujezdec zemřeli na místě. Dalšího spolujezdce museli hasiči a záchranáři resuscitovat, vrtulník ho přepravil do nemocnice.

Zranění utrpěl podle Paláta také řidič sanity a dva transportovaní lidé. Silnice 45 mezi Bruntálem a Krnovem byla po dobu zásahu zcela uzavřena, provoz byl obnoven krátce po 15:30.

Další tragické nehody se dnes staly v Pardubickém a Libereckém kraji. Mezi Radiměří a Hradcem nad Svitavou na Svitavsku zemřela odpoledne čtyřicetiletá řidička. Jela ve voze značky Mercedes směrem od Radiměře.