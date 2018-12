Obrovská tragédie na dovolené! Pád automobilu z mostu nepřežili tři lidé, včetně malého miminka

Obrovská tragédie postihla britskou rodinu během výletu na malebný Island. Řidič jejich Toyoty nezvládl řízení a přeletěl přes zábradlí mostu. Pád do osmimetrové hloubky nepřežily dvě mladé ženy ani nedávno narozený kojenec!

Ve čtvrtek okolo půl desáté našeho času vyjela Toyota Land Cruiser na 200 metrů dlouhém mostu v islandské oblasti Núpsvötn náhle do protisměru a doslova přeletěla přes bezpečnostní zábradlí.

Uvnitř cestovaly dva mladé spřízněné manželské páry indického původu, a jejich děti. Rajshree a Sheeraj Laturiovi s sebou navíc v autosedačce vezli svou ani ne rok starou dcerku Shreeprabhu. V kabině se navíc nacházela Shreerajova sestra Khushboo Laturia a její manžel Supreme Laturia.

Předvánoční tragédie na silnicích: Zemřeli řidička (†40) i stařík (†89)

Pád rodinného automobilu z výšky bezmála 8 metrů se stal osudným oběma ženám, Sheeraj i Khushboo a zahynula bohužel také malá Shreeprabha. Oba muži byli s těžkými zraněními převezeni do nemocnice. Zraněny byly také dvě další děti, které ve vozidle cestovaly, ve věku 7 a 9 let. Do nemocnice je musel transportovat vrtulník.

Policie zatím nezveřejnila, co přesně bylo příčinou této havárie. Uvedla však, že dítě bylo upoutáno v autosedačce, která však tentokrát nesplnila svou nejdůležitější funkci a život mu nezachránila.