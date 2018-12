Vladimír (†38) zemřel po nárazu do stromu: Dcerce Nelince (6) to ještě neřekli

K tragické dopravní nehodě došlo v pátek v podvečer mezi slovenskými městy Malčice a Oborínem. Vladimír (†38) přejel svým vozem do protisměru a narazil do stromu. Na místě zemřel. Doma na něj čekala manželka Janka, která se o smrti manžela dozvěděla od sousedů. Manželé spolu vychovávali dceru Nelinku (6), která ještě neví, že se tatínek už nikdy nevrátí domů.

Vladimír pocházející z obce Malčice na Slovensku byl zkušený řidič. „Dlouhá léta jezdil po celé Evropě jako kurýr. Nebyl žádným začátečníkem. Možná měl nějaký zdravotní problém… Opravdu si to nedokážu vysvětlit,“ řekl portálu Pluska.sk Vladimírův tchán Ján, který si tragédii nedokáže vysvětlit.

Vladimír svým vozem přejel náhle do protisměru a narazil do stromu. Byl na místě mrtvý. „Byl jsem v garáži, ještě mi kývl na pozdrav. Netušil jsem, že ho vidím naposledy živého. Byl velmi pracovitý. Z michalovské mlékárny, kde pracoval, pospíchal k rodině, a potom buď něco dělal okolo domu, anebo šel pomoct rodičům, kteří bydlí též v Malčicích. Žil jen pro manželku Janku a dceru Nelinku,“ popsal Ján.

O náhlé smrti manžela se Jana dozvěděla od svých sousedů, kteří projížděli kolem nehody. „Opravdu nevím, jak to zvládneme. Budou to naše nejsmutnější Vánoce,“ uvedl tchán. Šestiletá Nelinka ještě neví, že se její tatínek už nikdy nevrátí domů. „Nelince jsme to ještě neřekli, že otec už nežije. Vůbec nevím, kdy a jak to uděláme. Je ještě malá, právě začala chodit do první třídy. Na tátovi hodně lpěla,“ řekl se zlomeným hlasem a dodal: „Má dvě sestry. Jedna žije v Malčicích a druhá v Americe. Právě v noci přicestovala domů na svátky, netušila, že zároveň přijede svému bratrovi na pohřeb.“