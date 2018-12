Zpět

Smrtí tří mladých lidí skončila jejich noční jízda u Koutu na Šumavě. Řidič osobního auta před půlnocí podle policie dostal smyk, přejel do protisměru a narazil do stromu. Auto bylo odmrštěno do potoka, kde se převrátilo na střechu. Jen o pár hodin později pak na Plzeňsku vyhasl při nehodě další život, mladé řidičky (+26).