Tragický víkend před Vánoci: Na silnicích zemřelo 6 lidí a potyčka v baru skončila smrtí mladíka

Vánoce už nezažijí tři lidé, kteří cestovali v sobotu v nočních hodinách autem. U Kout na Šumavě dostalo jejich auto smyk a přejelo do protisměru a narazilo do stromu. Ten auto odmrštil do potoka a vůz se převrátil na střechu. „Osobní vozidlo sjelo ze silnice a skončilo ve strouze místního rybníka koly nahoru kabinou pod vodou. Z vozidla byly vytaženy čtyři osoby. Asistovali jsme záchranné službě, bylo také nutné vyřezat několik náletových dřevin, aby bylo možné vozidlo ze 4 metry široké a 130 centimetrů hluboké strouhy dostat,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Dva mladí muži byli na místě mrtví. Zraněného muže a ženu převezli letecky do nemocnice. „Muž (†22), bohužel i přes veškerou snahu lékařů v nemocnici zemřel. Mladá 30letá žena stále bojuje o život,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kořínková.