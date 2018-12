Šokující video: Chlapec (†15) skočil na přání matky z budovy. Neotevřel se mu padák!

Bylo mu teprve patnáct let a měl více odvahy než rozumu. Chlapec Bogdan Firsov skočil z čtrnáctipatrové budovy v ukrajinském městě Makijivka s podomácky vyrobeným padákem. Ten se mu při hloupém seskoku správně neotevřel a hoch se tak zřítil z výšky asi 43 metrů vstříc smrti.

Video Chlapec (†15) skočil z budovy vstříc smrti před zraky mámy - VKontakte.ru 1080p 720p 360p REKLAMA

Bogdan vylezl na čtrnáctipatrovou budovu v Makijivce za hlasité podpory své vlastní mámy a dalších dospělých. Ti ho dokonce povzbuzovali, ať skočí a vše si nahrávali na video, které chtěli zveřejnit na sociální VKontakte.ru.

Tam se nakonec dostalo, ale ne v podobě, kterou by si přáli. Chlapci se totiž při seskoku neotevřel správně padák a po dopadu zemřel. „Byl tam dav lidí, ale nikdo se ho nepokusil zastavit. Jenom to natáčeli,“ řekl svědek podle Daily Mailu. Vladimíra (†15) zabila padající zeď. Nemusela to být náhoda, říká jeho máma

„Lidé už nejsou nadále lidmi, ztratili zdravý rozum. Stalo se to před mýma očima. Chlapec seskočil dolů s padákem. Padal dolů a dopadl zády na zem. Bylo to opravdu drsné,“ dodal. Hoch byl na místě mrtvý. Nebylo mu už pomoci.