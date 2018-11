Střelba v obchodě na Black Friday: Celý život se mi promítl před očima, říká Češka Petra

Nákupní šílenství na Black Friday může skončit tragédií. Na vlastní kůži se o tom přesvědčili zákazníci nákupního centra v New Jersey. V jednom z obchodů tam ve vypjaté situaci došlo ke střelbě. Uvnitř byla i Češka Petra M., který prožila jeden z nejděsivějších zážitků svého života. Blesk.cz poskytla svědectví o tom, co se na místě vlastně dělo.

(Elizabeth, NJ) Report of Shots Fired in Mall — Developing: The Mills at Jersey Gardens mall was evacuated after reports of shots fired. Follow here: https://t.co/qBZ7RsTFoq. #CitizenApp #ProtectTheWorld pic.twitter.com/SIMvhwkSbX — Citizen New Jersey (@CitizenApp_NJ) 24. listopadu 2018

„Byla jsem v obchodě Tommy Hilfiger a stála frontu na kasu, když se z chodby ozvala velká rána. Stála jsem kousek od východu, jelikož už jsem byla po hodině čekání téměř na řadě. Najednou začali všichni utíkat, většina lidí na druhou stranu obchodu. Byl tam hrozný chaos, jelikož tam bylo opravdu dost lidí. Všechno začalo padat, jak se lidé rozutekli,“ řekla Blesk.cz. Petra.

Strach a pláč

Česka ve strachu o svůj život začala utíkat také. „Běžela jsem za nimi a schovala jsem se na zemi za stojany vedle rodiny s malými dětmi. Začala jsem brečet a nevěděla, co mám v takovou chvíli dělat. Byla jsem v šoku! Potom mi došlo, že bych asi měla zavolat rodině, u které tady jsem. Když jsem se dovolala, nebylo mi pomalu rozumět, jak jsem brečela,“ pokračuje mladá žena, která v danou chvíli nevěděla, co se přesně děje. Střelba v obchodě na Black Friday: Honza popsal hrůzu, která se odehrála v nákupním centru

Příbuzným řekla, že je v nákupním středisku, kde došlo k vážnému incidentu, pravděpodobně střelbě, a že se velmi bojí. „Snažili se mě uklidnit a byli jsme stále ve spojení. Vtom se najednou z chodby ozvala další rána a jeden prodavač nám řekl, ať se rychle po zemi přesuneme za ním do skladu, kde jsme čekali, co se bude dít dál,“ popisuje Češka chvíle hrůzy a dodává: „Tam jsem ztratila signál, ale stále jsem byla se svou rodinou v kontaktu přes zprávy.“

Ve skladu se ptala lidí kolem sebe, zda se vše uklidní a bude to dobré. Uklidňovali ji, že vše bude v pořádku. „Za cca 20 minut nám řekli, že už je to v pohodě a můžeme vylézt. Vrátila jsem se na místo, kde jsem byla předtím schovaná, jelikož se mi tam roztrhla taška a vyspaly se mi tam nějaké věci koupené v jiných obchodech. Většinu jsem tam našla, ale vtom se otřásl celý obchod a lidi začali utíkat zase zpět do toho skladu a já samozřejmě za nimi,“ vzpomíná svědkyně na drama, které jako by nebralo konce. Šílenství v obchodech na Black Friday: Rvačky a řev kvůli 40palcové televizi za 1800!

„Nevím, co to bylo. Jelikož o tom tady v médiích nikde nepsali, jen o těch dvou ranách. Najednou už lidi v tom skladu nebyli tak klidní, většina brečela a schovávala se ještě za klece plné oblečení. Vešla jsem se k nim a psala jsem rodině, že to pokračuje. Drželi mi pěsti a psali, co mám dělat. Abych se držela většiny lidí, nehýbala se, ležela na zemi a byla potichu! V tom najednou nějaká paní, že je ten útočník uvnitř toho našeho obchodu. A to jsem myslela, že je můj konec,“ vypráví dál Petra.

Celý život se mi promítl před očima

„Celý život se mi promítl před očima a nevěděla jsem, jestli se nemám loučit se svou rodinou. Hrozně jsem se bála, že umřu. Bála jsem se, že tam něco bouchne a nějaká klec nám bude k ničemu. V životě jsem neměla takový strach o svůj život, bylo to hrozné. Začala jsem se modlit, abych to přežila. A zdaleka jsem nebyla sama. Lidé kolem mě volali, brečeli. Byla to hrozná bezmoc,“ převypravuje Češka děsivé okamžiky. Neuvěřitelná bitka v trafice. Vzpomínáte na máslo? Tak tentokrát šlo o časopisy!

„Naštěstí potom nějaký kluk řekl, že tam žádný útočník není,“ uzavřela Petra s tím, že asi po 20 minutách za lidmi v obchodě přišli policisté. Nejvíc se jí ulevilo, když spatřila svou rodinu. Když zjistila, že nešlo o teroristický útok, čehož se všichni obávali, oddechla si. Nakonec vyšlo najevo, že šlo o spor dvou mužů. Incident se stal v podvečer v The Mills v Jersey Gardens. Muž byl střelen do zápěstí v hale mezi obchody Tommy Hilfiger a Marshall. Nikdo nebyl zadržen a oběť při identifikaci podezřelého nespolupracuje,“ uvedl na Twitteru starosta Chris Bollwage. Postřelený neutrpěl vážná zranění a zotaví se.