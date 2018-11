Střelba v obchodě na Black Friday: Honza popsal hrůzu, která se odehrála v nákupním centru.

Střelba a panika! Páteční den se jako každý rok nese ve světě ve znamení obřích slev. Black Friday tzv. Černý pátek je hlavně populární mezi Američany, ovšem popularitě se začíná těšit i u nás. Obchody v tento den nabízí obří slevy, tudíž se do obchodních center přižene velký počet lidí, který se o produkty za akční ceny doslova pere. V jednom z nákupních center v New Jersey však došlo k tragédii.

Nutná obrana? Zloděj se mu pokusil ukrást tašku. Muž ho na místě zastřelil!

Chaos vypukl na Black Friday v nákupním centru Jersey Gardens. V prodejně slavné značky Tommy Hilfiger došlo ke střelbě. „Incident se stal v podvečer v The Mills v Jersey Gardens. Muž byl střelen do zápěstí v hale mezi obchody Tommy Hilfiger a Marshall. Nikdo nebyl zadržen a oběť při identifikaci podezřelého nespolupracuje,“ uvedl na Twitteru starosta Chris Bollwage, který dodal, že policie prověřuje kamery. Postřelený muž neutrpěl vážná zranění a je mimo nebezpečí.

Krvavá noc v USA: Při střeleckých útocích ve dvou městech zemřelo pět lidí

„Někdo nás odstrčil a povídal: Oni střílejí, někdo střílí,“ řekla Awa Diopová. Na místě byl i Slovák Honza, který incident zachytil na svůj foťák. „V nákupním centru v New Jersey v Mills byla střelba, dva výstřely. Minimálně jeden byl postřelený, pokud ne mrtvý. Přišli pro něho do prodejny Tommy Hilfiger, kde ho vzali policisté do sanitky na nosítkách. Byl střelený do břicha,“ řekl Honza, který vše viděl na vlastní oči pro Topky.sk. „Viděl jsem toho postřeleného, asi metr ode mě běžel a držel si břicho a potom asi o tři metry padl na zem v prodejně Tommy Hilfiger a tam ho křísili prodavači, dokud nepřišli policajti,“ dodal.