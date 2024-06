Haničku (†11) před 35 lety znásilnil a zavraždil pedofil Zdeněk Moré: Krev dívenky si slízal z rukou!

Před 35 lety došlo v Praze k brutálnímu zločinu, který všechny šokoval. Dnes pětasedmdesátiletý Zdeněk Moré v třešňovém sadu znásilnil a zavraždil teprve jedenáctiletou Haničku. Za hrozný zločin ho prvoinstanční soud odsoudil k trestu smrti. Ten byl ale později zrušen a Moré dostal 25 let vězení. Z věznice se dostal v roce 2013, tedy o rok dříve. Soud mu ale uložil ochranné ústavní léčení v bohnické psychiatrické nemocnici. Po deseti letech byl Moré na podzim roku 2023 propuštěn na svobodu a léčí se už jen ambulantní formou.

Osudný den, 7. června 1989, nebyla malá Hanička ve škole, protože byla krátce po operaci očí. Když maminka odešla na nákup, holčička se úplně sama vydala do pražského sadu Třešňovka, kde si chtěla natrhat třešně. Bohužel narazila na tehdy jednačtyřicetiletého Zdeňka Morého.

Z muže měla strach a zřejmě chtěla využít chvilky, kdy šel kolem nějaký kluk, jenže než ze stromu slezla, kolemjdoucí byl pryč. Pedofila vzrušilo, že dívence při slézání bylo vidět spodní prádlo a když se potom Hanička ohnula, aby posbírala třešně na zemi, napadl ji.

Vzrušila ho teplá krev

Dívenku odtáhl do křoví, kde ji dusil a pak znásilnil. V tu dobu holčička ještě žila, pak se ale Morému přišel na mysl šílený obrázek. „Vzpomněl jsem si na obrázek, který mám doma. Je na něm ležící žena a muž, který má v ruce nůž. Ta žena je celá od krve,“ popsal podle iDnes vrah do policejního protokolu. Tato vzpomínka mu bohužel připomněla, že i on má u sebe nůž. Vytáhl ho a zaútočil.

„Bodl jsem ji s ním někam pod ucho do krku a pak jsem ji řízl. Přejel jsem po přední straně krku. Když jsem na ruce uviděl a ucítil teplou krev, opět jsem se udělal. Ona na to nereagovala, prostě jen ležela na zemi a nehýbala se,“ dodal.

Tělo ukryl, krev si z rukou olízal, nůž zahodil a dělal jakoby nic. Rodina Haničky a policie po holčičce usilovně pátrala, bylo to ale marné. Její tělo nalezl po cestě ze školy malý Tomáš D., který uviděl rozsypané třešně a kus od nich igelitovou tašku. „Napadlo mě, že se třeba utrhlo ucho tašky, a tak tam někdo ty třešně nechal. Ale pak jsem pod nějakým keřem zaregistroval modré tepláky. Hned na to jsem si všiml ruky zaťaté v pěst, ruka byla zkroucená,“ popsal v knize Démon v mém srdci Viktorín Šulc chlapcovu výpověď.

Tomáš D. se v ten moment vylekal a nikomu o hrozném nálezu neřekl. Když pak ale viděl v televizi reportáž o pohřešované holčičce, rozhodl se přeci jen promluvit a rodičům přiznal, co v sadu Třešňovka viděl.

Když kriminalisté začali vraždu vyšetřovat, mnoho dětí ze sousedství se svěřilo, že Morého na místě často vídali a že se před nimi svlékal a onanoval. Moré byl už před vraždami několikrát trestaný recidivista, většinou se jednalo o krádeže. Na policii se přihlásil sám a k činu se přiznal, později tvrdil, že nic neudělal. Výpověď změnil během vyšetřování několikrát. Pak při rekonstrukci ale ukázal, jak vše provedl, včetně detailů, které mohl znát pouze vrah.

V říjnu roku 1989 byl nepravomocně odsouzen k trestu smrti. Ten byl ovšem o rok později zrušen a Moré byl odsouzen k 25 letům za mřížemi. Vrah si svůj trest odseděl a z kriminálu se dokonce dostal o rok dříve. Soud ale Morému nařídil ochranné ústavní léčení v Bohnicích. Na podzim roku 2023 byl vrah z léčení vyřazen.

„Po prostudování spisových materiálů, dospěl soud k závěru, že ústavní část léčby uvedeného pacienta splnila svůj účel, a proto se přeměňuje na léčbu ambulantní. Ochranné léčení není trest, ochranné léčení trvá tak dlouho, dokud nesplní svůj účel. V tomto případě splnila svůj účel forma ústavní a to znamená, že ochranné léčení pokračuje, ale pouze ambulantní formou,“ řekl Blesku před časem Petr Novák, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 pro věci trestní.