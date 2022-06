Ani chvíli přes osudnou srážkou se nezdálo, že by mělo dojít k dramatu. Cestující si užívali romantickou plavbu a na horní palubě majestátní lodi pozdě v noci sledovali film. Hlavní důstojník Vladimir Mitenkov a kormidelník Uvarov ovládali loď z kormidelny, která byla také na horní palubě. Kapitán Vladimir Kleymenov mezitím odpočíval ve své kajutě.

To, co se stalo o pár minut později v teplém letním dni, nikdo nečekal. Loď, která byla vyrobená v Československu, měla v klidu proplout pod železničním mostem. To se ale nestalo. Vzhledem ke špatné navigaci parník naboural do mostní konstrukce. Posádka omylem zamířila mezi jiné pilíře mostu, kam se loď nevešla.

Situace byla o to tragičtější, že většina cestujících byla v horním patře lodi, kterou prudký náraz zcela smetl. Po železničním mostu navíc zrovna projížděl nákladní vlak. Jeho vozy plné uhlí napadaly přímo na poškozenou loď. Jak uvedl deník The Washington Post, jednalo se o nejhorší hlášenou říční katastrofu v zemi za několik desetiletí. Sovětské úřady při oznamování tragédie neuvedly přesný počet obětí ani nezveřejnily příčinu strašného neštěstí.

Bezprostředně po katastrofě kolovaly mezi obyvatelstvem různé verze, jak vlastně ke katastrofě došlo. Lidé často zmiňovali, že posádka parníku byla opilá. Po nehodě kapitána Kleymenova záchranáři vylovili u paty mostu. Byl v plavkách a rozrušený. Protože nehodě nezabránil a nevydal řádný příkaz, byl odsouzen k deseti letům vězení, ale o šest let později byl propuštěn.