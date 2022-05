V devadesátých letech Českem otřásly vraždy, které měl na svědomí sériový vrah Ivan Roubal (†64). Zabíjel lidi pro jejich majetek a mrtvoly prý servíroval prasatům na své chalupě na Plzeňsku jménem Pohádka. Jeho chování po vraždách ovšem nebylo příliš chytré – majetek mrtvých rozprodával, jako by byl jeho, a používal jejich auta. V roce 2000 od soudu odešel s doživotím. Po 15 letech ale na následky rakoviny zemřel.

Život jednoho z nejznámějších Českých vrahů, Ivana Roubala, vypadal až do počátku devadesátých let poměrně běžně. V roce 1970 úspěšně odmaturoval, získal práci u ČSD jako strojvůdce a brzy se i oženil. O čtyři roky později se mu narodil syn a vše vypadalo jak z pohádky. V osmdesátých letech Roubal také krátce působil v náboženském spolku Svědkové Jehovovi, ze kterého za krátko vystoupil a našel si jiný objekt zájmů – mystiku a okultismus.

Roubal si na počátku devadesátých let pronajal chalupu poblíž Klatov, která nesla název Pohádka. Původně tam vrah chtěl chovat jeleny, ale nedostal patřičné povolení a tak si pořídil vietnamská prasata. Brzy se Roubal spřátelil se sousedem Františkem Heppnerem, který mu měl pomoci postavit vodní pilu. Jenže muž v prosinci roku 1991 zmizel společně i s jeho ruskou přítelkyní. Podle Roubala prý odjeli Německa. Na čemž by nebylo nic divného, dokud vrah nezačal rozprodávat jejich majetek a užívat jejich automobil. Svému synovi měl tehdy Roubal přiznat, že pár zabil a hodil prasatům. Syn to ale později u soudu popřel a obžalovaný Roubal byl později v tomto případě zproštěn viny s tím, že pokud nebudou nalezena těla pohřešovaných, nelze vyloučit, že tito lidé žijí.

Scénář vražd měl Roubal často podobný

Následovalo několik let Roubalova brutálního vraždění. V červenci 1992 zmizel z okolí taxikář Vladimír Strnad, kterého naposledy viděli v Praze s Roubalem, odjížděli a každý řídil své auto. Roubal ho zabil a jeho tělo hodil v Zákupech do septiku cizího domu a znovu začal jezdit autem zavražděného. Tělo bylo nalezeno 25. května 1993 o rok později. Bylo však v tak pokročilém stádiu rozkladu, že lékaři nebyli schopni určit příčinu smrti.

V prosinci roku 1992 také zmizel prodavač bižuterie Václav Horký – i jeho vozidlo si Roubal přivlastnil. Muž nebyl nikdy nalezen a v roce 1995 byl soudem prohlášen za mrtvého.

26. května 1993, tedy den po nálezu těla taxikáře Strnada, se Roubal přes inzerát seznámil s jistým Josefem Suchánkem. Toho taktéž zabil a tělo následně vhodil do rybníku ve Veselí nad Lužnicí. Poté ještě pravděpodobně vykradl jeho byt. Suchánkovo tělo bylo objeveno rybáři počátkem října stejného roku při vypouštění rybníka.

Odsouzen na doživotí za pět prokázaných vražd

Koncem roku 1993 byl ve svém bytě nalezen mrtvý prodejce porna Václav Dlouhý. Byl svázán do samoškrtícího kozelce, což bylo Roubalovo poznávací znamení. Jednalo se o techniku, kdy se oběť sama uškrtila vlastní vahou těla. Posledním a osudným zločinem se pro Roubala stalo vykradení pražské autopůjčovny, jež podnikl s dalšími muži. Později se do objektu vrátil a tři muže, kteří zde byli, svázal znovu do svého oblíbeného kozelce. Jenže jeden z mužů se dokázal vyprostit a vše i s podobou vraha nahlásil policii.

Soud s Ivanem Roubalem započal v roce 1996, avšak ke konečnému verdiktu, tedy doživotí, došlo v roce 2000. Odsouzen byl za celkem pět vražd, tři se mu nepodařilo prokázat. Celé soudní řízení provázelo mnoho skandálů a stalo se objektem zájmu tuzemských médií. Ivan Roubal zemřel ve Věznici Karviná v červnu roku 2015 na následky rakoviny.