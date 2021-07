Je to 29 let, co policii unikl patrně nejznámější drogový baron Pablo Escobar. Kdyby tušil, jak pro něj rok a půl dlouhý život na útěku před spravedlností dopadne, asi by radši zůstal za mřížemi. Escobar díky prodeji drog vydělal takové jmění, že ho Forbes dokonce zařadil na 8. příčku mezi nejbohatší lidi na planetě. Obyvatelé rodné vesnice ho milovali, špinavými penězi financoval školy a pomáhal chudým. Jenže byl tak zmámený mocí, že nechal zabít celou řadu lidí. Nad jeho mrtvolou se radoval celý svět, přesto mnoho lidí truchlilo.