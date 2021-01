„Problémy jsou z neregistrovanými seniory. Přijdou a chtějí očkování, my je ale nemůžeme očkovat bez registrace. Posíláme je domů. Někteří jsou agresivní a vzniká z toho chaos,“ uvedla mluvčí FNUSA Dana Lipovská.

Nemocnice bude v pondělí očkovat 107 penzistů nad 80 let. „Budeme očkovat do 16 hodin.Dále zatím nevíme, bude záležet na tom, kolik dostaneme vakcín. Přislíbeno jich máme tři tisíce,“ upřesnila Lipovská.

Tatínek prošel, maminka ne

Jedním z naočkovaných seniorů byl v pondělí ve FN U svaté Anny i Jan Hrdý (91) z Brna. Do systému ho v pátek zaregistroval jeho syn. „Ale to byl nějaký zázrak, že nám to vyšlo. Bohužel o rok mladší maminka měla smůlu, musíme to zkoušet znovu,“ řekl Blesk.cz Jan Hrdý mladší.

Jeho otec, dříve profesionální řidič, neměl s aplikací vakcíny problém. „Trochu to štíplo, to je všechno. Děkuji a při druhé dávce na shledanou,“ rozloučil se s lékařem a sestrou.



VIDEO: Jedním z prvních, kdo se nechal naočkovat byl ministr zdravotnictví Jan Blatný.