„Těžko hledám slova, abych pojmenovala věci, a nevybavuji si mnohé vzpomínky. Už tři měsíce,“ popisuje žena. Praktický lékař ji odeslal ke specialistovi a neurolog jiné příčiny, třeba počínající Alzheimerovu nemoc, vyloučil.

Že mezi vyléčenými z nemoci covid-19 není výjimkou, uvádí třinecký neurolog Juraj Serafin. Pacientů s neurologickými potížemi po prodělané koronavirové infekci mu v ordinaci přibývá. „Mimo jiné si stěžují na zapomínání, částečnou ztrátu paměti. Zda je porucha nevratná, dnes nikdo neví. Lékařům chybí zkušenosti,“ uvádí Serafin.

Další jeho tzv. postcovidoví pacienti zase nemohou spát, mají poruchy koncentrace, úzkosti, deprese či bolesti zad. Zahraniční vědci zkoumají i to, zda covid-19 nestojí za častějšími mozkovými příhodami.

Sestřička Irena doufá, že se její stav zlepší. V to věří i další lidé, kteří mají po koronaviru různé neobvyklé potíže. Někteří lékaři je však odbývají a doma se na ně hledí jako na hypochondry.

Do práce bych nedošla

Jsou negativní, a přesto nemocní. „Mám zhoršený zrak. Dva měsíce trpím zánětem dutin, prý mám poškozenou sliznici. Mívám závratě, stavy totální vyčerpanosti, pískání v uších, zimnici, vadí mi světlo a zvuky. Vypadávají mi vlasy. Dokážu mluvit maximálně 30 minut, pak musím okamžitě do tmy a ležet. Do práce bych nedošla,“ to jsou jen úryvky ze stesků několika lidí, kteří si vyměňují zkušenosti na internetu.

Pomůže čas a bylinky

Neurolog Juraj Serafin tvrdí, že nervový systém má naštěstí obrovskou schopnost regenerace. Chce to však čas. Pacientům doporučuje kromě léků užívat i doplňky na zlepšení mozkových funkcí, například s ginkgo bilobou. Lidé by jejich používání měli předem konzultovat s lékařem či lékárníkem, aby nedošlo k ovlivnění nasazené léčby.

