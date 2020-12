Přežil díky kompenzacím první koronavirovou vlnu. Po rozvolnění protiepidemických opatření minulý týden věřil, že teď alespoň částečně zacelí ekonomické rány. Rozhodnutí zakázat od středy prodej a konzumaci alkoholu na veřejnosti a omezení provozní doby jen do 20. hodin Jaroslavu Zbořilovi (45) pořádně hnulo žlučí.

Šest měsíců stopl koronavirus

„Je to absolutně nefér. Zajeďte se podívat do Olympie, tam je hlava na hlavě a nikomu to nevadí,“ stěžuje si podnikatel. Svůj podnik otevřel před 16 měsíci, jenže z nich šest zasáhl koronavir.

Nejvíc ho vytáčejí neustálé změny pravidel. „Udržel jsem zaměstnance, zase jsme otevřeli, navozili zásoby a po pár dnech přichází další omezení. Už toho mám dost,“ durdí se Zbořil.

Stánky na náměstích nesmějí nabízet jídlo a nápoje včetně alkoholu. Radnice Brno-střed proto vyšla restauratérům vstříc, aby si mohli udělat předzahrádky a doplnili tak nabídku o to, co Brňané o Vánocích milují. Koupit si v kelímku svařák, punč či medovinu a korzovat městem. Od středy je s tím konec, na zahrádkách lze nabízet jen nealko nápoje.

Je to zoufalství

„Zbylo mi 650 litrů alkoholu nachystaného na svařák a punč. Nikoho nezajímá, co s tím. Tržba na zahrádce spadla ze dne na den na minimum. V restauraci jsme na padesáti procentech běžné tržby a to už avizují, že nás možná zase zavřou úplně,“ neskrývá rozhořčení restauratér.

Na dveře umístil českou vlajku, jako souhlas s protestem hospod a restaurací v jiných městech proti omezení otevírací doby. „Je to zoufalství. Proč pořád trestají gastro?“ přemítá Zbořil.