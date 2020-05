Cestovní kanceláře Fischer, Alexandria a Exim Tours oznámily zrušení letních zájezdů s odletem či odjezdem do 31. srpna. Snaží se tím předejít případným problémům, které by mohly v létě vzniknout. Kvůli koronavirové epidemii totiž není jasné, které destinace budou přístupné a jak kvalitní dovolenou budou moci klientům poskytnout.

Rušení zájezdů pak doprovodily nabídkou poukazů, podle nového zákona Lex voucher. Norma z dílny ministryně Kláry Dostálové (ANO) se vztahuje právě na období až do konce prázdnin. Situace má ale trhliny, jak zjistily Blesk Zprávy. Hromadí se totiž stížnosti na CK Fischer. Lidé upozorňují, že nebyly zrušeny všechny zájezdy, jak kancelář avizovala. Nadále platné totiž zůstávají ty uzavřené pod takzvanou dynamickou smlouvou.

Klienti se bouří: Vyčíslují nesmyslná storna

Do řady nespokojených patří i Nikola, která měla letět ke konci srpna na Rhodos spolu s dětmi a rodiči. „Uzavřela jsem smlouvu a zaplatila zálohu ve výši pět tisíc. Hned mi došlo potvrzení. Asi deset minut potom jsem uzavřela další smlouvu pro moje rodiče, a to úplně stejným způsobem,“ uvedla Nikola pro Blesk Zprávy.

„V prvním potvrzení byl odkaz na smluvní podmínky, kde bylo zmíněno, že se jedná o dynamickou smlouvu. V druhém emailu ale nic takového nebylo,“ pokračuje pobouřená klientka s tím, že jí Fischer o druhu smlouvy předem neinformoval.

Právě v druhu smlouvy je ukrytý nynější problém. Na Dynamix se totiž zrušení zájezdů až dosud nevztahovalo a při pokusu o storno byla Nikole vyčíslena částka na téměř 20 tisíc korun. „Rodičům napsali sami a nabídli storno tři tisíce, což se jim líbilo. Já jsem se musela ozvat sama,“ vysvětluje.

Podobný příběh popisuje i Dana. „Vůbec mě neupozornili, že je to Dynamix. Myslela jsem si, že to bude jako loni, kdy to bylo v pohodě. O tom, že mám dynamickou smlouvu, jsem se vlastně dozvěděla až na sociálních sítích, kdy o tom lidé začali psát,“ zlobí se Dana. „Když jsem tam volala, tak mi paní říkala, že je to moje chyba, protože jsem si špatně přečetla smlouvu,“ dodává Blesk Zprávám.

I Daně vyčíslili storno ve výši téměř 20 tisíc korun. Odlet pak měla naplánovaný podobně jako Nikola. Obě storna tak odpovídají smluvním podmínkám, kdy se více jak 45 dní před odletem odečítá z celkové částky 45 %. Pět dní před odletem je to už 100 procent z částky. To se námi osloveným klientkám nelíbí. Stejně tak desítkám dalším lidí, kteří zjistili, že mají jinou smlouvu.

Fischer: Nejde o kulišárnu

Cestovní kancelář se ale prostřednictvím Blesk Zpráv brání. „Chceme našim klientům vyjít vstříc, rozhodně nejde o kulišárnu,“ uvádí mluvčí Jan Bezděk. „Dynamix je jiný produkt. Stane se to kupříkladu ve chvíli, kdy chce klient jinou aerolinku nebo chce na dovolenou odjet v jiný datum, než nabízíme - my mu to zařídíme, ale už se jedná o jinou smlouvu, protože musíme třeba zakoupit letenku přímo na jméno klienta,“ vysvětluje Bezděk.

„Pracujeme s virtuálním seznamem,“ pokračuje mluvčí. „Máme zakoupený blok sedadel, řekněme, že třeba 60 míst. Pak ale přijde někdo, kdo chce dokoupit přes novou smlouvu další místa, ale ty už nemáme. Tak mu objednáme lístek přímo na jeho jméno,“ doplňuje.

Podle Nikoly ale nesedí časová posloupnost. První smlouva, kterou uzavřela, je totiž dynamickou. A smlouva uzavřená pár minut poté je naopak „klasickou“. „Těch důvodů může být více,“ reaguje na případ Nikoly Bezděk.

Bezděk zdůrazňuje, že klienty nikdo do storna netlačí. Prosí pak, aby lidé trpěliví a své zájezdy prozatím nerušili. „Prozatím jsou oficiálně zrušeny zájezdy do konce června. Je ale možné, že se budou konat ty na konci léta. Klienti tak budou moci normálně odletět,“ míní. Fischer pak prodloužil klientům o měsíc doplacení zálohy.

Fischer smlouvu po tlaku upravil

„Jsme připraveni nabídnout i těmto klientům stejné podmínky. Když pár dní počkají, o nic nepřijdou,“ zdůrazňuje dále Bezděk.„Už na tom pracujeme, ale vzhledem k tomu, že je v tomto případě vyjednávání s leteckými společnostmi složitější, potřebujeme více času,“ dodal.

Bezděk se následně Blesk Zprávám ozval znovu s dobrou zprávu. „Povedlo se nám to vyjednat. Už jsme rozeslali klientům email a v příštím týdnu, až dvou, bychom měli začít nabízet voucher,“ uvedl.

Poukaz CK vystaví na celou částku, která byla klientem uhrazena. Klient takový poukaz musí přijmout. Důležité je ale to, že vystavovaní poukazu neplatí v případě, že klient ukončil zájezd v souladu s paragrafem 2533 občanského zákoníku - tedy v případě, že se odstoupí od smlouvy podle Všeobecných obchodních podmínek.

Klient tak řádně zaplatí stornopoplatek a CK má povinnost mu zbylé peníze vrátit - nikoliv ale ve formě poukázky. Odmítnout poukaz může i takový klient, který spadá do ohrožené skupiny. Jde o samoživitelky, staré lidi či klienti s potvrzením o významném výpadku přijmu.

„Nekomunikují s námi“

Dana ale zmiňuje, že o posunutí zálohy, ale i o tom, že se na její zájezd zrušení nevztahuje, dozvěděla na internetu. „Vedle toho, že mě neinformovali o typu smlouvy, se mnou sami nekomunikují. Ozývala jsem se já,“ uvádí s tím, že v cestovce pak byli vstřícní a ochotní.

Podobně mluví i Nikola. „Nebyla mi nabídnuta další varianta. Ten důvod nechápu (…) Musela jsem se ozvat sama na to konto, že našim poslali ten návrh storna,“ řekla Blesk Zprávám.

Obě ženy se Blesk Zprávám po tlaku na Fischer ozvaly, že už s nimi CK začala komunikovat a rozeslala email, kde upozorňuje, že se nově na Lex Voucher bude vztahovat právě i Dynamix.

Dana pak doplňuje, že peníze klidně zaplatí, bude ale chtít vidět vyčíslitelné výdaje, na které má v případě storna nárok. „Řekli mi, že už mám letenky koupené. Řekla jsem jim tak, že ok, že klidně zaplatím, ale že chci ty letenky. I kdybych na ně měla doma jen koukat. Na to reagovali dotazem, na co ty letenky budu potřebovat,“ zlobí se Dana, která měla letět na dovolenou do Bulharska.

Obavy lidí i cestovních kancelářích jsou zatím na místě. V tomto týdnu se sice postupně otevírají hranice - od středy mohou Češi vycestovat i na dva dny mimo republiky bez nutnosti být po návratu v karanténě - stále se ale neví, jakou podobu budou mít dovolené v zahraničí. Hranice do Rakouska a Slovenska by se pak podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohly plně otevřít už od 8. června, jak uvedl v rozhovoru pro Blesk Zprávy. Jeho vládní kolega Adam Vojtěch (za ANO) zmiňuje polovinu měsíce.

Nejoblíbenější destinace Čechů - Chorvatsko - už své hranice turistům otevřelo. Loni zde bylo jen za Českou republiku 740 tisíc turistů. Od 1. července se pak uvolní také Řecko, kde už se na příliv turistů čile připravují.