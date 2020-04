Policie se pustila do vyšetřování soukromého domova pro seniory Herron, který se nachází nedaleko kanadského Montrealu. V domově zemřelo jednatřicet lidé za necelý měsíc! Rodiny zesnulých se zlobí, domov měl údajně od vypuknutí koronavirové pandemie v Kanadě zanedbávat péči.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že když koncem března převzalo kontrolu nad soukromým domovem, v němž žije asi 150 seniorů, podmínky uvnitř byly naprosto zoufalé. Navíc většina zaměstnanců domov opustila. Společnost, která domov vlastní, se však brání, že vyvinula po vypuknutí pandemie mimořádné úsilí, ale dostalo se jí nízké vládní podpory. O případu informovala kanadská CBC.

Lékaři a sestry utekli před koronavirem a nechali staroušky bez pomoci: V domově zůstala jen jedna ošetřovatelka

Podmínky v zařízení se údajně zlepšily až v době, co jej převzala do správy vláda. Za pár dní se domov podle dobrovolnice Mandy Leonardové zbavil pachu výkalů a smrti, přesto však zatím není vyhráno. „Viděla jsem muže mrtvého v jeho posteli. Nečekala jsem to,“ popisuje svůj nepříjemný zážitek. „Nesla jsem mu snídani a on byl mrtvý. Bylo zjevné, že už je mrtvý delší dobu,“ dodává Leonardová.

Všichni nakažení senioři do nemocnic, připouští Maláčová. Děsí ji smrt klientů s lehkými příznaky

„Starší lidé jsou zanedbáváni, přitom by měli mít přednost,“ řekl pro Rádio Kanada Darrel Whitehead, jehož otec zemřel v sobotu právě v zařízení Herron. Pan Whitehead tvrdí, že jeho otec byl v zařízení tři roky, ale poslední týdny byl velmi zanedbáván, byl podvyživený, nedostával vodu a byl špinavý. Policie zatím shromažďuje důkazy, jako jsou záznamy z kamer a dokumentace či výslechy obyvatel a zaměstnanců. Vyšetřování může údajně trvat několik týdnů až měsíců.