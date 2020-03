Muž ze severní Moravy se chtěl alkoholem zřejmě očistit od zákeřného viru a „dezinfekce“ použil vskutku požehnaně. „Byl silně opilý. Ležel na trávníku s nasazenou rouškou a měl u sebe lékařskou zprávu, která mu nařizovala držet se v izolaci,“ uvedl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Koronavirus ONLINE: V Česku je 464 nakažených, mezi nimi i ústecký radní a boxer Konečný

Opilec způsobil strážníkům velké problémy. „Přivolaní hasiči museli hlídce dekontaminovat šaty a veškeré vybavení. Strážník, který manipuloval s jeho dokumenty, musel ihned nastoupit do karantény,“ upřesnil Ghanem, podle něhož měli oba strážníci respirátory. Kvůli koronaviru neotevřel řidič autobusu přední dveře: Tři muži ho napadli!

Záchranka převezla muže do nemocnice a případ si převzali policisté. „Muž je totiž podezřelý ze spáchání trestného činu,“ vysvětlil mluvčí strážníků. Hříšníkovi nyní hrozí pokuta až tři miliony korun a až šest let vězení.



VIDEO: Za několik týdnů by měly být na trhu speciální masky, které jsou proti koronaviru Covid-19 velmi účinné.