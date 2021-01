Koronavirus ONLINE: Zpřísnění opatření má skluz, kde Babiš přitvrdí? A další ostuda Blatného

Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) neprodlouží studentům a pedagogům vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům knihoven. Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda svazu Martin Vopěnka. Podle něj svaz není v tak dobré situaci, aby si to mohl dovolit. Studenti a pedagogové mají přístup k digitalizovaným fondům velkých knihoven v Česku do neděle 31. ledna. O prodloužení přístupu na letní semestr žádá Česká konference rektorů.

„Nemám podporu členské základny, abych dál prodloužil přístup přes Cramerius studentům. Je mi to líto. Nejsme v situaci tak dobré, abychom si to mohli dovolit,“ řekl Vopěnka ČTK. Věří tomu, že to bude silným impulsem k tomu, aby si nakladatelé, vláda, školy a spolek DILIA společně sedli a vymysleli systém, který bude udržitelný a umožní vzdělávání. Hodlá kvůli tomu iniciovat vznik pracovní skupiny.

Knihovní fondy byly pro studenty vysokých škol přístupné on-line při loňské jarní vlně a pak od podzimu. Umožňovala to právě dohoda kolektivních správců autorských práv, a to spolku DILIA, OOA-S a Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Předchozí souhlas vydaly bez nároku na finanční plnění. „Nad rámec jsme zpřístupnili obsahy, to jsme nemuseli. Suplujeme roli státu, který zavřel koleje, knihovny,“ řekl Vopěnka.