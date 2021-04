Koronavirus ONLINE: Zeman vmetl Blatnému mrtvé na covid. Nástupci radil vakcíny z Ruska a Číny

Zeman při jmenování Arenbergera mluvil o Sputniku, hysterii a mrtvých

„Nastupujete do funkce ministra zdravotnictví ve velice těžkých dobách, kdy zápasím s pandemií a nejdůležitějším, nikoliv jediným nástrojem v tomto boji je očkování. Každý z nás by měl proto usilovat o to, aby zde bylo co nejvíce efektivních vakcín. Zasloužil se o to pan premiér a i já jsem se obrátil dopisy na izraelského, ruského a čínského prezidenta s žádostí o dodávky vakcín. Ve všech třech případech byla odpověď pozitivní, ale bohužel váš předchůdce a ředitelka Státního úřadu pro kontrolu léčiv, bohužel tento proces blokovali,“ pronesl na Hradě během jmenování nového ministra zdravotnictví prezident Miloš Zeman.

„Je dobré si uvědomit, že každý, kdo tímto způsobem postupuje, škodí ČR a nese spoluodpovědnost, za lidi, kteří kvůli nedostatku vakcín a pomalému očkování umírají. Jenom za dnešek jich bylo asi 150. Vím, že například vakcínu Sputnik teď kupuje Německo, Rakousko a další země, vím, že maďarský premiér se pro změnu nechal naočkovat čínskou vakcínou. Takže ideologická hysterie, kterou pozorujeme u některých opozičních politiků nebo hloupých novinářů je naprosto bezpředmětná. Přeji vám tedy ve vaší práci, abyste se touto hysterií nenechal otrávit,“ uvedl Zeman.