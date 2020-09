Koronavirus ONLINE: Zavíračka hospod ve 22:00 od čtvrtka a 2394 nakažených za den v ČR

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil další zpřísnění opatření v Česku, kde za úterý přibylo 2394 nakažených koronavirem. Restaurace a bary budou muset zavírat ve 22:00 už od čtvrtka, uvedl pro iDnes.cz. Ve stejný den omezí i sportovní akce pro diváky ma 2000 sedících. Připustil i zavedení distanční výuky na druhém stupni základní škol v postižených regionech. A Češi musí po příjezdu do Nizozemska do karantény, a to i s negativním testem na covid-19. Ve středu zřejmě zařadí celou ČR mezi rizikové oblasti také Německo. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.