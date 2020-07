Koronavirus ONLINE: Zaorálek musel na testy, Babiš se namíchl a Slovinci opět vítají Čechy

„Česká média šílí. Twitter šílí. Všude plno článků, jak vláda nezvládá situaci s koronavirem a jak jsme to podcenili,“ rozohnil se po návratu z lázní Třeboň do Průhonic premiér Andrej Babiš (ANO) a odkázal na aktuální čísla o šíření koronaviru v Česku. „Jak každý vidí, je to fakt jen lokální problém. Situace na území ČR je stabilní. Kromě Karviné je z většiny krajů hlášen jen sporadický výskyt případů,“ dodal Babiš.