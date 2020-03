"Pokud jsou to taneční akce nad 100 lidí, tzn. je to nějaký taneční klub a je tam více než 100 lidí, takové akce umožněné nejsou,"

uvedl Vojtěch. Stravovací služby omezené nejsou. Zakazují se od dnešních 18:00 filmová, divadelní, náboženská, sportovní, taneční, tradiční shromáždění nebo výstavy, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob. Platí to do odvolání. "My chceme, aby lidi chodili do práce, to je základ. Aby ekonomika šlapala," upozornil Babiš.