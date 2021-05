Koronavirus ONLINE: Zádrhel u odměn zdravotníkům, někteří „ostrouhají“. A 1631 případů za pátek

Lyžařský areál Ski Bílá na Frýdecko-Místecku se připravuje na zahájení letní sezony. V příštím týdnu by chtěl zprovoznit lanovku a postupně pro turisty otevřít i další atrakce. Vedoucí areálu Jaroslav Vrzgula doufá, že v letní sezoně návštěvnost opět vzroste. Podobné to bylo už loni, kdy lidé kvůli omezeným možnostem cestování do zahraničí souvisejícím s covidem více vyráželi do hor.Výraznou roli podle něj bude hrát další rozvolňování. Provozovatelům by pomohlo zpřístupnění ubytovacích kapacit i otevření restaurací.