Koronavirus ONLINE: Žádné očkování pro mladší Čechy od února. Chybí dostatek vakcín

Očkovat proti nemoci covid-19 by se nechalo 58 procent lidí, a to hlavně kvůli strachu o zdraví nejbližších. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi. Zhruba čtvrtina oslovených by si vakcínu aplikovat nenechala většinou proto, že jí nedůvěřuje. Procento respondentů už injekci dostalo. Zastánců očkování podle ČT přibylo.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vyšší zájem označil za dobrou změnu. „Je to změna k lepšímu. Blížíme se minimu 60 procent. Chtěl bych, abychom se dostali k číslu kolem 70 procent,“ řekl ministr ČT.