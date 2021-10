Koronavirus ONLINE: Za očkováním bez čekání míří více Čechů. A Hamáček svolal krizový štáb

Očkovat se posilující dávkou vakcíny proti covidu-19 je ochotno 46 procent dospělé populace v Česku. Z lidí, kteří jsou již očkovaní a mohou na ni jít, ochotu k očkování třetí dávkou přitom vyjadřuje 67 procent lidí. Zvažuje ji však ale jen zhruba polovina lidí, kteří měli po očkování nežádoucí účinky.

Se středně závažnými nežádoucími účinky, jako jsou bolest hlavy, teplota nebo nevolnost, se přitom setkalo 23 procent očkovaných, častěji lidé do 55 let. Vyplývá to z průzkumu Život během pandemie společnosti P&Q Research, která o něm dnes informovala v tiskové zprávě.