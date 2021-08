Koronavirus ONLINE: Wu-chan otestuje kvůli deltě 12 milionů lidí. A 152 případů za den v Česku

S pokračujícím nárůstem denního počtu nových infekcí v USA, přisuzovaném nakažlivé variantě koronaviru zvané delta, řada místních činitelů zpřísňuje zdravotní nařízení a zavádí povinnost očkování pro pracovníky ve vybraných profesích. Guvernér státu New York Andrew Cuomo v pondělí naléhal na podniky, aby odmítaly nenaočkované zákazníky. Louisiana znovu zavede povinné nošení roušek. Florida, která se potýká s nebývalým nárůstem počtu hospitalizovaných s covidem-19, naopak nedávno zakázala školám vyžadovat roušky ve školách.

Pro pracovníky ve veřejné dopravě ve státu New York a zaměstnance nemocnic, domovů pro seniory a věznic v New Jersey bude povinná vakcinace proti covidu-19, nebo se budou před příchodem do práce pravidelně testovat. Starosta Denveru zase oznámil, že očkování bude povinné pro všech 11 000 zaměstnanců města.

Řada místních samospráv se zase vrací k příkazu nošení roušek na veřejných místech. Povinnost zakrývání obličeje ve vnitřních prostorech začne platit od středy ve státu Louisiana.

Činitelé na mnoha místech USA se v poslední době snaží přesvědčit Američany k naočkování s tím, jak se v zemi šíří varianta delta. „Pokud nejste naočkovaní, varianta delta by vás měla zásadně znepokojovat a měli byste se jí obávat,“ řekl na tiskovém brífinku newyorský guvernér Cuomo. Dodal přitom, že pokud se vývoj pandemie nezlepší, rozšíří povinnost vakcinace na některé další profese. Ve stejném duchu se vyjádřil i guvernér sousedního New Jersey Phil Murphy.