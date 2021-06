Koronavirus ONLINE: Volná cesta pro dovolenkáře do Bulharska. A soud shodil i opatření k rouškám

Světová zdravotnická organizace (WHO) věnuje zvláštní pozornost šíření koronavirové varianty, která se vyskytuje především v Latinské Americe a nyní nese označení lambda. Kvůli svým mutacím by tato verze mohla být nakažlivější a lidský imunitní systém by se proti ní mohl hůře bránit, upozornila v noci na dnešek WHO. Zatím ale podle ní chybí průkazné studie a informace.

Varianta lambda byla poprvé identifikována už v srpnu loňského roku v Peru. Přiřazeno k ní bylo od dubna 81 procent všech analyzovaných případů koronavirové nákazy v jihoamerické zemi. V Argentině a Chile se varianta v uplynulých měsících podílela na zhruba třetině případů. Podle WHO byla tato varianta dosud zaznamenána ve třech desítkách zemí, většinou z Latinské Ameriky.