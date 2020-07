Koronavirus ONLINE: Vojtěch přidal pro Čechy u moře varování, už je 16 nakažených z ciziny

Pandemie by mohla do konce roku 2020 dostat dalších 130 milionů lidí do hladomoru. Nejen dočasného, ale nejspíše i chronického. O pesimistické předpovědi informovala Světová zdravotnická organizace na twitteru.

#COVID19 pandemic could tip over 130 million more people into chronic hunger by the end of 2020, adding to persistent hunger & #malnutrition 🌐 - new @FAO, @IFAD, @UNICEF, @WFP & WHO #SOFI2020 report highlights challenges to achieving 0 hunger by 2030.



👉https://t.co/M7Dmn1UMpe pic.twitter.com/szmVfrDL1x