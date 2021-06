Koronavirus ONLINE: Vojtěch chce očkování i v obchoďácích. A 99 případů za čtvrtek v Česku

Volby vedení Českého olympijského výboru (ČOV) jsou znovu ohroženy. Předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl se obrátil na Městský soud v Praze s návrhem na předběžné opatření, které by jejich konání 29. června zakázalo. Tentokrát argumentuje, že předseda ČOV Jiří Kejval už nemá mandát, takže nemůže svolávat plénum. To by se mělo uskutečnit v úterý souběžně s nominačním plénem pro olympijské hry v Tokiu. Je to pátý pokus o uspořádání voleb.

Volby měly být původně loni na podzim, ale tehdy je dvakrát zmařila opatření proti šíření koronaviru. V únoru a květnu, kdy se mělo kvůli epidemii hlasovat parlamentní formou v pražském sídle ČOV, volby zakázalo předběžné opatření Městského soudu v Praze. Ertl a předseda Autoklubu Jan Šťovíček napadli, že nebyli zařazeni na listinu kandidátů do výkonného výboru.