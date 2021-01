Koronavirus ONLINE: Vláda projedná změnu PSA. A covidem se nakazil i prezident

Na větších hraničních přechodech z ČR do Bavorska se dnes budou zřejmě od brzkého rána kvůli přísným německým opatřením vytvářet fronty pendlerů, kteří jezdí za prací každý den a nezůstávají tam přes týden. Největší kolony se podle informací ČTK dají čekat, stejně jako to už bylo o víkendu, v jihočeském Strážném, v Pomezí nad Ohří na Chebsku a v Železné Rudě na Klatovsku, kde budou na německé straně fungovat od 04:00 až 06:00 stanice, které budou provádět antigenní rychlotesty testy na covid-19. V pondělí ráno jezdí nejvíce českých pracovníků do německých továren.

Německo od neděle pokládá ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast a nařídilo testy na covid-19 každých 48 hodin. Sasko se dohodlo s Čechy na kompromisu a chce „jen“ dva testy na koronavirus týdně.

Počet odběrových stanic by se měl v příštích dnech zvyšovat. Nové testovací místo začne dnes od 04:00 fungovat také na české straně v Pomezí nad Ohří. V neděli ho zřídil Karlovarský kraj, který navíc posiluje testy pendlerů v chebské nemocnici.

Testovací místa pro pendlery by měla vzniknout i na přechodech v Železné Rudě na Klatovsku a Strážném na Prachaticku, uvedl v neděli na facebooku premiér Andrej Babiš (ANO).

Bavorsko v 05:00 zahájilo bezplatné rychlotesty pendlerů také na německé straně přechodu Železná Ruda v Bayerisch Eisensteinu. Do 9:00 se tam mohou testovat bez registrace. Okres Regen tak chce podpořit pendlery i regionální firmy. Mobilní stanice bude fungovat jen v pondělí.