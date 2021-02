Koronavirus ONLINE: Vláda dostala přes prsty za obchody. A Babiš dal šanci českým testům

Singapur testuje karanténní hotelovou bublinu, kde by se mohli podnikatelé přilétající do země v bezpečném prostředí setkat se svými místními protějšky a vyměnit si dokumenty bez rizika šíření koronaviru. Bezpečné prostředí pro setkávání bylo vytvořeno na výstavišti nedaleko singapurského mezinárodního letiště. Krom pokojů pro hosty zahrnuje mimo jiné oddělené koridory pro příchod a odchod návštěvníků a hostů a desítky konferenčních místností, kde ty, co jsou v karanténě, odděluje od ostatních průhledná stěna s mluvítkem.