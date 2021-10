Koronavirus ONLINE: Vláda bude znovu jednat už ve středu. Skončí bezplatné testy na covid?

Počty nových případů covidu-19 v posledních dvou týdnech výrazně rostou, většinu nakažených ale tvoří lidé v produktivním věku a děti. Méně než jeden z deseti nově nakažených covidem-19 je senior nad 65 let, u kterých hrozí vyšší riziko hospitalizace. Z příjmů do nemocnic pak nakažení senioři tvoří více než polovinu, denně jich je v posledních dnech kolem dvaceti. Průměrný věk hospitalizovaných za říjen je 56 let, u plně očkovaných 75 let. Vyplývá to z dat o nákazách, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.

Očkovaných lidí je ve věku nad 65 let asi 80 procent. Část z nich je od druhé dávky už několik měsíců, kdy podle odborníků imunita získaná očkováním postupně klesá. „Proto je po šesti měsících nutná třetí dávka, hlavně u seniorů. Pokud nemoc symptomaticky prodělali a následně se očkovali, tak jsou celkem v bezpečí. Pokud však zatím jen dvě dávky vakcíny bez předchozí nákazy, tak po půlroce rychle na třetí,“ napsal na twitteru epidemiolog Rastislav Maďar.