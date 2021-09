Koronavirus ONLINE: Velký nárůst nakažených v ČR. A od EU dorazily „covidové“ miliardy

Plzeň drží smutek. V USA v pondělí zemřel v 99 letech americký veterán Earl Ingram, který v květnu 1945 s jednotkami generála George Pattona osvobozoval město. Ingram od poloviny 90. let patřil k pravidelným návštěvníkům městských Slavností svobody, na které jezdil až do vysokého věku. Poslední dva roky ale jeho návštěvy přerušila pandemie koronaviru. Ingramovo úmrtí oznámili na sociálních sítích jeho příbuzní, ČTK ho dnes potvrdila spisovatelka Jana Poncarová, která se s Ingramem osobně znala.

I když se Slavnosti svobody nemohly v posledních dvou letech konat v takovém rozsahu, na jaký byli Plzeňané i veteráni posledních 30 let zvyklí, s Ingramem se město spojilo na jaře alespoň virtuálně. „Když jsem přijel do Plzně v květnu 1945, setkal jsem se s těmi nejvděčnějšími a nejšťastnějšími lidmi, jaké jsem kdy viděl. Vzali nás do svých domovů a chovali se k nám jako ke znovuobjeveným členům rodiny. Z času stráveného v Plzni během května 1945 mám mnoho příjemných vzpomínek, ale ten srdečný způsob přijetí, jímž jsem byl přivítán spolu s ostatními americkými vojáky, pro mne osobně rezonuje jako nezapomenutelná a zásadní vzpomínka,“ řekl na jaře Ingram.