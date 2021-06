Koronavirus ONLINE: Velké prázdninové rozvolnění v Česku. A soud smetl další vládní opatření

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) od začátku letošního roku kontroluje poskytovatele antigenního testování na covid-19 pro veřejnost. Kontroly chce dělat i zpětně. V rozhovoru pro CNN Prima News to dnes řekl ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Podle něj by i poté, co se velká část lidí nechá očkovat proti covidu-19, měla zůstat část testování hrazeného ze zdravotního pojištění.

Pojišťovna podle Kabátka už od začátku roku, kdy začaly masivně přibývat kapacity poskytovatelů antigenních testů pro veřejnost, začala tyto poskytovatele kontrolovat. Dosud se VZP soustředila například na to, když odběrová místa vykazovala nestandardně vysoká čísla provedených testů. Kontroluje mimo jiné, zda má poskytovatel registraci, splňuje všechna oprávnění či zapisuje všechny úkony do systému infekčních chorob (ISIN). „My se chystáme teď po odeznění toho největšího tlaku covidu-19 i na to, že budeme chtít kontrolovat poskytovatele zpětně,“ konstatoval Kabátek.