Koronavirus ONLINE: Velké prázdninové rozvolnění v Česku. A pětina lidi má 2. dávku

Zástupce EMA: Vakcína od AstraZeneky by se měla nadále používat

Užitek vakcín od britsko-švédské společnosti AstraZeneca převažuje nad riziky ve všech věkových kategoriích a státy Evropské unie by tento druh látky měly nadále používat pro očkování proti covidu-19. Řekl to dnes agentuře ANSA Marco Cavaleri, jenž vede tým Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), který zajišťuje schvalování vakcín. Svůj předchozí výrok, podle kterého by státy neměly tuto vakcínu používat v žádné věkové skupině, označil za dezinterpretaci italského deníku La Stampa, který ho v neděli otiskl.

„Všechny vakcíny schválené EMA, a to včetně té od společnosti AstraZeneca, mají příznivý poměr mezi užitkem a rizikem, a to hlavně v případě starších a ohrožených lidí, a proto by měly být nadále používány,“ sdělil Cavaleri agentuře ANSA. Podle něj se nic nemění ani pokud jde o věk osob.