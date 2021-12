Koronavirus ONLINE: Varování před skrytým šířením omikronu v ČR. A 3740 případů za neděli

Pražské kluby a bary připravují silvestrovské akce, nemohou si dovolit další ztráty. Očekávají slabší zájem než v předkrizových letech, předpokládají ale, že pokud lidé už nebudou muset sedět doma, rádi vyrazí do společnosti. Rezervovat si místa budou kvůli nejisté situaci spíše na poslední chvíli. Vyplývá to z ankety ČTK mezi provozovateli pražských barů a klubů.

Současná protiepidemická opatření podnikům zaměřeným na noční život prakticky znemožňují provoz, vláda dovoluje jejich fungování jen do 22:00. Toto omezení by mělo skončit s nouzovým stavem 25. prosince. Nová vláda premiéra Petra Fialy (ANO) v pátek rozhodla, že poslance o prodloužení nouzového stavu nebude žádat. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vyzval lidi i podnikatele, aby neplánovali silvestrovské večírky. Mohli by tak podle něj způsobit zhroucení nemocnic. Zároveň ale uvedl, že nechce jít cestou příkazů a zákazů, prostor chce dát osobní odpovědnosti.