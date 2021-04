Koronavirus ONLINE: V Semilech vyhodili ředitele, který netrval na testech. A kde otevřou školky?

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) dnes na žádost vlády vyhlásil na celý květen opět stav legislativní nouze. Stojí to na webu Sněmovny. Podle předchozího Vondráčkova rozhodnutí měl skončit k 30. dubnu. Vondráček také rozhodl, že vládní předlohu projedná sněmovní výbor pro sociální politiku. Své doporučení by měl výbor předložit do středy do 14:30. Stav legislativní nouze umožní projednat a schválit návrh během jediného dne a to včetně případných pozměňovacích návrhů.