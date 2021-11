Koronavirus ONLINE: V nemocnicích už leží 3114 Čechů. „Vlna potrvá do jara,“ varuje plicařka

Německá spolková země Braniborsko se rozhodla zpřísnit protiepidemická opatření pro ty, kdo se nenechali očkovat proti covidu-19. Tamní vláda se dnes shodla, že vstup do klubů, na diskotéky a na festivaly budou mít jen lidé, kteří mají doklad o vakcinaci nebo o prodělání nemoci, negativní test už stačit nebude. Stejnou cestou se vydalo Sasko, kde neočkovaní od začátku tohoto týdne nesmějí ani do vnitřních prostor restaurací nebo do kina.