Koronavirus ONLINE: V MHD budou stačit od července jen roušky. A nové vouchery pro turisty

Ministerstvo zdravotnictví podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) nepřipravuje plán pro fungování škol od září dostatečně rychle. Plaga se proto obává, zda se školám podaří poskytnout informace do 30. června, jak oba úřady přislíbily. Ministr školství to dnes řekl ČTK. Ministerstvo zdravotnictví podle něj v posledních třech týdnech čtyřikrát svou představu o fungování škol od září změnilo, což označil za nešťastné. Dosavadní návrhy plánu z resortu zdravotnictví podle něj byly neúplné. Vyjádření ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

„Přestože čtyři týdny (ministerstvo školství) upozorňuje ministerstvo zdravotnictví na to, že je potřeba, aby školy měly informace v dostatečném předstihu, to znamená do 30. 6., a že je potřeba, aby je schválila vláda, tak ani v tuto chvíli materiál není dopracován ze strany ministerstva zdravotnictví tak, aby byl z mého pohledu dostatečný,“ uvedl Plaga. Kdy by se materiálem mohla zabývat vláda, nevěděl.