Koronavirus ONLINE: V kauze testů pro školáky už figuruje policie, hlásí Hamáček

Devět z deseti lidí je pro návrat žáků a studentů do škol. Proti je méně než desetina, přičemž jde často o lidi mezi 18 a 29 lety. Asi čtvrtina studentů by raději ještě zůstala dál doma. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi. Podmínkou pro návrat by podle zhruba dvou třetin respondentů mělo být testování žáků i učitelů.

K dalším opatřením uvedeným v souvislosti s návratem do škol patřil pozvolný návrat třeba formou střídání tříd po týdnech, omezení počtu lidí v uzavřených prostorách nebo ponechání části výuky on-line.